Albañil estrangula a enfermera y futbolista, pone su cuerpo en una maleta y la entierra dentro de una zanja

Lo que comenzó como un espectáculo, en el que se supone que todo sería diversión, estuvo a punto de terminar en tragedia. Ante la mirada de miles de personas, un toro de monta aplastó a un jinete, brincó en repetidas ocasiones sobre él y lo dejó muy grave. Los compañeros del jinete lo sacaron arrastrando del ruedo, en lo que fue una de las jornadas más sangrientas del jaripeo en la Plaza Monumental, en Morelia, Michoacán, uno de los estados mexicanos más aterrorizados por los cárteles del narcotráfico.

“¡Ay Dios mío! Esto es lo que no nos gusta. Paramédicos, paramédicos urgente, paramédicos; hay que ir a un hospital, vayan preparando la ambulancia. Amigos paramédicos lo más rápido que se pueda. ¡Dios mío, no! ¿Por qué? Esto es lo que no nos gusta del jaripeo. Es un gusto caro, un gusto caro que casi pagas con tu vida“, gritó con desesperación el conductor del evento desde su palco. El jinete sigue hospitalizado, los médicos que lo atienden lo reportan grave.

Otro toro embiste al público

Este caso se suma al que se registró hace un mes, ahí mismo en el jaripeo de Morelia, un toro derribó las vallas metálicas y embistió al público asistente. En total 15 personas resultaron heridas, algunas tuvieron que ser llevadas a un hospital. Tras un minuto de caos, los jinetes lograron alejar al toro de la zona de espectadores.

A pesar de estos incidentes y de las críticas hacia los organizadores por la falta de medidas de seguridad, y de que se requieren más ambulancias y con un mejor equipo médico, las autoridades mexicanas siguen otorgando los permisos para los espectáculos taurinos. Sin embargo, hay casos en los que se realizan de manera clandestina, como sucedió en el municipio de Zinapécuaro, donde un grupo de sicarios irrumpió y asesinó a 20 personas, en marzo pasado.