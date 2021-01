Al borde de las lágrimas, repartidor de Amazon encuentra bebé abandonado en la calle

Estados Unidos.- Juan Carlos Flores, repartidor de Amazon, rescató a un bebé que fue abandonado a un costado de una carretera, cerca de un conjunto de casas móviles, en Houston.

Flores aseguró que todo ocurrió el lunes 18 de enero cuando realizaba sus entregas en la zona. “Estaba haciendo mi trabajo, y como era lunes mucha gente saca sus cosas para que las recoja la basura. A unos 100 pies vi el asiento de bebé, pero no me imaginé que un bebé pudiera estar ahí, hasta que pasé junto a él”, indicó.

El hombre, dijo que siguió su camino pensando que los padres del menor estarían cerca; sin embargo, no estaba tranquilo por lo que regresó minutos después y para su sorpresa, el bebé seguía en el mismo lugar.

“No se me hizo ya normal, estacioné la camioneta y me fui a la casa más cercana. El señor que vive en la casa me dijo que le tomara una foto al bebé mientras él llamaba a la policía… y lo metieron a su casa”, añadió.

Flores continuó haciendo sus repartos y se encontró con varias patrullas, les dijo que había visto al bebé y los llevó hasta la casa donde lo había dejado.

Las autoridades investigaban el reporte del secuestro de un menor que se encontraba en el interior de un vehículo.

Cámaras de vigilancia de vecinos muestran el momento en el que un automóvil se detuvo y dejó al bebé en la calle.

“Cuando me acerqué al bebé no lo quise ni tocar, hasta me dieron ganas de llorar, me pegunté, ¿cómo es posible que alguien haya dejado un bebé aquí?”, continuó el trabajador.

Flores notificó a la compañía con la que labora sobre lo ocurrido y esperó un rato. Vio cuando la madre y el menor fueron reunidos y pudo continuar con su trabajo después de vivir una experiencia que pensó que “sólo vería en películas”.