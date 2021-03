FOTOS | Emotivo Paddle Out para Katherine Díaz

En un ambiente emotivo y un paisaje poblado de flores blancas, familiares, amigos y surfers extranjeros rindieron ayer el homenaje “Paddle Out” a Katherine Diaz, quien falleció hace unos días tras ser impactada por un rayo mientras esperaba ingresar al mar para entrenar.

José Díaz, “el Bamba” como es popularmente conocido el hermano de Kathy y actual presidente de la Federación Salvadoreña de Surf (Fesasurf), expresó su agradecimiento infinito a todas personas que han apoyado a su familia en este difícil momento, así como las muestras de cariño expresadas por la comunidad del surf internacional.

“En realidad no esperaba que toda esta gente me acompañara, me siento contenta de ver tantas personas», expresó, por su parte, Amelia Hernández, madre de la surfista.

El Paddle Out es una ceremonia hawaiana o tributo a la vida y legado que dejan las personas que han fallecido.

Por ello, con un monumento flotante lleno de flores y recuerdos sobre una tabla de surf, los amigos de Katherine remaron mar adentro hasta llegar a un lugar tranquilo, sin olas y ahí hicieron un círculo tomados de las manos para honrar la memoria de su querida y amada Katherine.

“Yo no me daba cuenta cuántos amigos tenía mi hija, y ella siempre me decía: mamá yo voy hacer mucho por el país”, mencionó la melancólica madre de la atleta.

Y es que Katherine Diaz era una de las atletas que aspiraba a representar al país en el Surf City El Salvador World Surfing Games 2021, se llevará a cabo del 29 de mayo al 6 de junio.