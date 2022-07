Wayne Rooney regresa a la MLS, pero lo hace en esta facete, entérate

Mientras se abre el mercado de pases de Europa, los equipos gestionan su plantilla de cara a la temporada que está por comenzar; mediante la compra, venta y cesión de jugadores. Sin embargo, hay grandes estrellas del fútbol que todavía están sin equipo, en vista de que su contrato finalizó el pasado 30 de junio y esperan la oferta más conveniente para darle continuidad a su carrera. Aquí los presentamos:

Después de siete temporadas con la Juventus, Paulo Dybala afrontará un nuevo destino, posiblemente en Italia. En un principio se habló del Inter de Milán, luego de la Roma; aunque no hay nada concreto. Con la camiseta bianconera, el delantero argentino marcó 115 goles en 293 partidos oficiales. Además, conquistó 12 títulos; entre ellos, cinco Scudettos.

Fichado en la temporada 2017/18, como reemplazo de Neymar, la estadía de Ousmane Dembelé en Barcelona estuvo marcada por las lesiones; siendo el segundo fichaje más caro en la historia del club. El extremo francés podría recalar en la Premier League (Chelsea, Liverpool o Manchester United) o la Bundesliga, con el Bayern. Mientras tanto, la entidad azulgrana está dispuesta a renovarlo, pero a la baja.

. @ErnestFolch : "Barça have chosen Dembélé over Memphis if they sign Lewandowski. One cost €140m, the other was free. One scored 2 goals, the other scored 12. Xavi preferred Dembélé's talent over Memphis' hard work. Nobody ever said that football was fair." pic.twitter.com/AX1RUOR6Ec

A sus 27 años de edad, Alessio Romagnoli podría seguir luciendo la cinta de capitán con el AC Milan, o vestir la camiseta de la Roma. En su momento, se habló del Barcelona como posible destino. Su futuro es toda una incógnita.

Sin duda alguna que Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de la década. No obstante, la edad comienza a pasarle factura. En su última temporada con el Atlético de Madrid firmó los peores números de toda su carrera en Europa. River Plate estaba presionando para fichar al delantero uruguayo, pero el acuerdo se rompió con la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Luís Suarez won’t join River Plate: “I was really tempted despite my plan to stay in Europe because River were pushing a lot to sign me, but the deal has collapsed as they’re now out of the Copa Libertadores”, Luís tells Ovación. 🚨🇺🇾 #transfers



Suárez, available as free agent. pic.twitter.com/oFHtQ6b2Xq