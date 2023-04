¿Todavía hay liga? El FC Barcelona empata con el Getafe y el Real Madrid se pone a 11 puntos

A diez fechas del final de la liga española, Real Madrid no pierde las esperanzas de recortar la distancia con el líder Barcelona (le lleva 13 puntos) y se prepara para visitar al Cadiz mañana. Con un envión anímico importante por la victoria 2-0 ante Chelsea por la ida de las semifinales de la Champions League, Carlo Ancelotti afrontó la última rueda de prensa y sosprendió a todos con una frase sobre su continuidad en la Casa Blanca.

Una periodista le preguntó si tenía la sensación de que el presidente Florentino Pérez quería que siguiera como entrenador la próxima temporada y él respondió: “Sí, yo creo que sí porque el presidente ha sido siempre muy cariñoso conmigo y sigue siendo muy cariñoso. Tenemos que mirar para adelante, creo que el club es muy tranquilo, me muestran mucho cariño”. Y sentenció: “Yo creo que estaremos aquí la próxima temporada sin duda, vamos a respetar el contrato”.

En medio de los rumores sobre su supuesta salida al final de la temporada para firmar con la selección brasileña, que todavía no definió a su entrenador pensando en los próximos compromisos y certámenes, el italiano de 63 años le hizo un guiño a la directiva merengue y deslizó que podría acordar la renovación de su contrato en las próximas semanas. En España aseguran que el 4-0 a favor ante Barcelona en la Copa del Rey (el 6 de mayo disputará la final contra Osasuna) aquietó las aguas en la relación con Florentino, que no estaba en su mejor momento.

Los sitios brasileños UOL y Lance coinciden en que el estratega que cumple su segundo mandato en el Madrid seguía siendo el favorito de la directiva para reemplazar a Tite (hasta ahora continúa como interino Ramón Menezes, que volverá a la Sub 20). Así las cosas, es una incógnita quién tomará las riendas de la Verdeamarelha en el corto plazo.

Con camino por recorrer en la 2022/2023, a Carletto le pidieron un puntaje para su equipo en lo que va de la actual campaña y él contestó: “Hay que esperar para eso. La evaluación final es a final de temporada. Puede ser una temporada exitosa si todo sale bien o una temporada con dudas…”.

Sobre las críticas de algunos aficionados pese a la buena temporada que está trazando el equipo blanco que está en carrera por la defensa del título continental de Liga de Campeones, valoró: “Escucho la crítica, es normal. Vivimos en un mundo en el que hay escuchar lo que piensa la afición, la prensa, el club, los jugadores… Hay que críticas que se pueden entender, otras no… Las críticas pueden ayudar y te dan ideas para ser mejor en tu trabajo”.

“Me siento orgulloso de todo. Hasta el momento ha sido un regreso exitoso y ojalá pueda seguir así, pero lo que más feliz me hace es volver cada día a Valdebebas para trabajar. El club cada día me muestra mucho cariño y no tienen nada que añadir a eso. Me encuentro muy a gusto”, concluyó.

