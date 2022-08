“Te veo y te aviento el carro, me vale si eres mujer”, la amenaza de muerte que recibió una jugadora del fútbol mexicano 

En una semana en la que el fútbol femenino fue noticia en Europa por un récord de asistencia, en México vuelve a mostrar su lado más oscuro. En esta ocasión, la arquera de las Águilas del América, Renata Masciarelli, denunció públicamente amenazas de muerte por parte de un usuario en las redes sociales. La jugadora de la Liga MX aseguró que esta actitud del agresor se generó por reírse de sus propias críticas.

“Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los departamentos y me vale madre si eres mujer. Te meto una madriza o mis amigos (lo harán), ya les dije, les di una feria y aceptaron estarte vigilando porque crees andamos acá ya. Me vale pito que seas vieja, me voy sobre ti y te desmadro a golpes. ¿Muchos huevitos? Ahora sí vas a ver la realidad”, decía parte del mensaje.

Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten… ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/LAPxMEuyq3 — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 2, 2022

Por otra parte, el usuario aseguró que tiene relación con algunos funcionarios de la policía mexicana y que podría iniciar un plan para que la jugadora sea detenida y así “sembrarle” drogas en su auto.

“¡Ah, y otra cosa!: conozco polis del sector, igual y te paran y te clavan droga o algo y vas a dar a la 50 y ni el América te va a sacar los paquetitos que tengas en el coche o en ti“, continuó el usuario.

A raíz de esta publicación de Renata Masciarelli, las reacciones no se hicieron esperar por parte de sus propias compañeras de club, una de ellas fue Janelly Farias.