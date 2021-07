Suspiro en Madrid: Sergio Ramos fue presentado oficialmente con el Paris Saint-Germain

Ahora sí llegó el momento. Luego de un error del Paris Saint- Germain que reveló el dorsal de Sergio Ramos, finalmente el club anunció de manera oficial la contratación del ex futbolista del Real Madrid. El defensor español abandona el Santiago Bernabéu para defender el Parque de los Príncipes hasta junio de 2023.

“Hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy contento de estar aquí en París. Estoy deseando verlos en el Parque de los Príncipes”, reconoció Sergio Ramos en su video de presentación con el club. “Estoy orgulloso de ser parte de un proyecto muy ambicioso, de integrar un equipo con grandes jugadores”.

Después de 16 temporadas con el Real Madrid, el cambio a Francia no será nada sencillo. Pese a que la League 1 es calificada como una liga de menor nivel, ramos llegará al equipo como “el nuevo de la plantilla”, cosa que no vivía desde dos décadas y media atrás. “Es un gran cambio en mi vida, un nuevo desafío y un día que no olvidaré jamás (…) crecer con París y ayudar al equipo a trabajar para conseguir títulos“, expresó.

Luego de pasar mucho tiempo en el conjunto merengue, el defensor español logró levantar 22 títulos con el club, entre los que resaltan cuatro UEFA Champions League. Ramos también trasladó todo su éxito acompañado de una gran generación de futbolistas españoles, con los que obtuvo un Mundial y dos Eurocopa. “Churu” fue parte de “La Roja” durante 180 partidos.

El conjunto francés ha sido uno de los clubes que ha tenido mayor movimiento en el mercado de fichajes. El equipo parisino contrató a grandes futbolistas como Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, ahora Sergio Ramos y se espera el resultados de las negociaciones entre el club y el Manchester United por Paul Pogba.