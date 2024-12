Salva el Real Madrid un empate a 3 en su visita al Rayo Vallecano

«Mi valoración es que las pruebas no son suficientes para seguir adelante y, por tanto, la investigación queda cerrada», dijo la fiscal encargada del caso, Marina Chirakova.

En su comunicado, la fiscal no menciona al delantero francés y explica que la persona afectada por la investigación «no fue notificada de las sospechas de crimen».

Los hechos investigados ocurrieron el 10 de octubre en un lujoso hotel de Estocolmo donde se alojaban Mbappé y su entorno, según los diarios suecos Aftonbladet y Expressen.

El delantero y capitán francés visitó la capital sueca del 9 al 11 de octubre después de no ser convocado con su selección para la disputa de la Liga de las Naciones.

La denuncia, según Aftonbladet, fue presentada el 12 de octubre después de que la presunta víctima buscara atención médica.

La fiscalía confirmó el 15 de octubre una investigación por «una presunta violación en Estocolmo», pero no mencionó al futbolista.

La prensa local señala que el atacante del Real Madrid figuraba como «razonablemente sospechoso» en la investigación preliminar, el grado más bajo previsto por la legislación sueca.

Mbappé se declaró entonces «atónito» al ver su nombre vinculado a la investigación.

En una entrevista difundida el domingo en Canal+, Mbappé abordó por primera vez el caso en público y aseguró que no estaba implicado en él.

«Yo no he recibido nada, ninguna convocatoria. He leído lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no ha dicho nada. No me concierne», declaró.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...