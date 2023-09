Mbappé «merece el Balón de Oro», estima el presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi

Lionel Messi contó en la entrevista en ‘Olga en vivo’ junto a Migue Granados algunos detalles de su futuro en el fútbol después de la finalización de su carrera como futbolista.

¿El retiro? “No lo pensé y tampoco quiero pensarlo porque quiero seguir disfrutando lo que hago. Di un paso importante al dejar Europa y venir acá, a Miami. No quiero pensar en el siguiente paso, sino en disfrutar en lo que más puedo, porque a mí lo que más me gusta es jugar”, avisó.

“¿Qué voy a hacer después? No sé. Me gusta todo lo relacionado con el fútbol, estar con chicos, enseñar, me gusta el hecho de director deportivo también, pero no sé para dónde voy a arrancar“, agregó Messi.

Messi firmó un contrato de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2025, con el Inter Miami. Entonces, tendrá 38 años y, como él mismo reconoció en la entrevista, “el tiempo pasa para todos”.

Preguntado sobre si estuvo sobre la mesa la opción de regresar a Argentina, Messi no se escondió y fue sincero: “En lo personal siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino, y más después de haber sido campeones del mundo, de poder jugar en Newells. De chiquito ya iba ahí a su cancha”, dijo.

Messi, ratificó que su objetivo “es llegar bien a la Copa América” en 2024 y luego verá como llega al Mundial 2026, ya que “todavía faltan 3 años”, para la cita que se desarrollará en Estados,Unidos, Canadá y México.

“No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo”, explicó.

Y amplió: “Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía. Mi objetivo es llegar bien a la Copa América. Para el Mundial falta muchísimo”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...