La nueva figura del fútbol es italiano y tiene 13 años desplazando a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar

Uno de los grandes sucesos ligados a la selección de Brasil en los últimos años fue aquella convulsión que sufrió Ronaldo en la previa a la final ante Francia en la Copa Mundial de la FIFA 1998. En la noche previa al partido, el famoso delantero se enfermó gravemente pero eso no evitó que fuera partícipe del encuentro que el combinado galo ganó por 3-0 en el Stade de France. A más de dos décadas de ese episodio, el tema vuelve a escena con las declaraciones de Edmundo.

En una entrevista con el podcast Inteligência, el Animal volvió a hablar sobre la traumática previa de esa definición mundialista, donde vio a Ronaldo convulsionar horas antes de saltar al campo de juego.

“Las habitaciones eran compartidas, yo estaba subiendo a los dormitorios con Doriva y vi a Ronaldo teniendo convulsiones. Salí gritando por los pasillos. Estaba morado, tenía la lengua volteada, resoplaba. Le desenrollaron la lengua, lo bañaron y lo hicieron dormir. Cuando llegó la merienda previa al partido, todos sabían que Ronaldo había tenido una convulsión, menos él. No estaba consciente“, relató Edmundo.

El ex jugador de Vasco Da Gama explicó luego que todo el plantel se vio afectado por este episodio: “Él se sentó, todos estábamos tensos, tomó un trozo de pastel, un jugo de naranja, lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba hablando por teléfono. Leonardo dijo: ‘Este tipo no está bien, se va a morir en la cancha’. Se le veía raro, un poco en las nubes. El cuerpo técnico dijo que no jugaría, que iría al médico. Lo convencieron de que se hiciera las pruebas en un hospital de París. Zagallo dijo que Ronaldo no iba a estar y que yo iba a ser decisivo esa noche. Me animaron todos, era un grupo sensacional, por eso no me rendí durante todo el torneo.”

No obstante, pese a que el seleccionador Mário Zagallo le dio su confianza, Edmundo recibió la noticia en el estadio de que finalmente no había cambios en la alineación y que Ronaldo sería el titular. En dicha entrevista contó paso a paso cómo se enteró que iba a quedar fuera del equipo.

“Yo estaba tranquilo, concentrado, incluso antipático. Fuimos al estadio, llegamos dos horas antes, cada uno hacía lo suyo. Hay gente que se cambia y calienta, a mí me gustaba quedarme en la mía, cada uno con su ritual. Zagallo nos decía ‘vamos, vamos’. Salió el acta y yo era titular. Entonces entró Ronaldo acompañado de uno de los médicos, todos estábamos felices de verlo bien. Se reunió con Zagallo, los asistentes Américo Faria y Lídio Toledo durante 5 o 10 minutos. Cuando salieron, el entrenador me dijo que Ronaldo sería titular, que me lo tomase con calma”, rememoró.

Finalmente, Ronaldo terminó siendo de la partida. En aquella final, Brasil terminó cayendo derrotada por un contundente 3-0, con varios de sus mejores jugadores en bajo nivel. Edmundo, que ingresó los últimos 15 minutos, cuenta que aquel cambio de último momento fue “una decisión médica, no técnica” y cree que no deberían haber perdido. “Ronaldo era el mejor del mundo, acababa de ganar el Balón de Oro… pero Zidane marcó dos goles. Busca en Internet cuántos goles de cabeza marcó en su carrera. Aquella selección brasileña, contra esa Francia, habría ganado ese partido ocho de cada diez veces. Pero es cosa de fútbol”, opinó.

También recordó una entrevista en vísperas del torneo donde cree que su relación con Zagallo se resintió: “Yo jugaba en Italia. Apolinho, mi amigo, me llamó y hablé con él. Zagallo me dejó a un lado. Brasil ganó 13-0, entraron los tres porteros, yo fui el único que no entró. Entraron todos, salvo yo que ya lo sabía (fue por la entrevista). Zico dijo ‘cálmate, trabaja’. Pero ganó Brasil, era favorito. Entonces entrené, entré a un partido, no jugué más.”