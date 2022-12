En Brasil se ven campeones del Mundial Qatar 2022: consultan dónde prefieren ubicar la sexta estrella en el escudo

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, criticó duramente la actual edición de la Copa del Mundo, dejando saber que “no está siendo un buen Mundial”, y que salvo el talento joven que se ha visto en las distintas selecciones, “poco o nada quedará” de este torneo.

“No me está pareciendo un gran Mundial. Estoy convencido de que poco o nada quedará de Qatar 2022“, expresó el técnico italiano en una entrevista concedida al diario “Corriere dello Sport”.

Asimismo, se refirió a los jugadores jóvenes, afirmando que sólo “han destacado algunos futbolistas ya conocidos como Mbappé, Richarlison, Vinicius, Bellingham, Julián Álvarez, Guido Rodríguez y Bono, el portero marroquí que lo hizo muy bien en Sevilla el año pasado”.

En ese sentido, ahondó un poco más en el tema del brasileño Richarlison, a quien considera “un delantero moderno, completo, no demasiado fino con los pies, pero con un ritmo fantástico en el área y muy coordinado”. “No es un gigante, pero su cabeza es fuerte. No es el típico delantero brasileño, pero lo pongo entre los mejores que hay”.

Por otra parte, habló del relevo generacional, destacando principalmente a los delanteros. “Estamos en una fase de transición, sobre todo para los delanteros. Están terminado Ibra y Ronaldo, Suárez, Cavani, Messi y Benzema, que tienen 35 años, Lewandowski los hará el año que viene. El nuevo está representado por Mbappé, Richarlison, Haaland, Julián Álvarez y Darwin Núñez. A Gonçalo Ramos no lo conocía”.

Entretanto, Carlo Ancelotti se refirió a Cristiano Ronaldo, quien ha sido fuertemente criticado desde hace varios meses a nivel de clubes y ahora en su selección, sin embargo, en entrenador del Real Madrid no tuvo más que palabras de elogio para quien fuera uno de sus dirigidos.

“Probablemente todavía se sienta veinteañero porque está bien, tiene las respuestas que busca en su cuerpo. Siempre ha cuidado el cuerpo de forma casi paroxística. Sin embargo, la competencia se ha puesto dura, en Portugal donde alguien como Leao parte desde el banquillo”.

Pero sobre el supuesto mal gesto desde el banquillo mientras Portugal celebraba la victoria, Ancelotti señaló que nunca ha tenido problemas con el jugador portugués.

“Lo he entrenado dos años y cero problemas. De hecho, me los resolvió. ¿Alguien que marca al menos un gol por partido puede ser considerado un problema? Cristiano entrena muy bien, está atento a los detalles, todo me resultó fácil de gestionar. Es un jugador excepcional”, subrayó el técnico.

Y añadió: “Conmigo habrá jugado cien partidos y marcado más de cien goles, alguien que mete 50 todos los años es sólo bueno para el equipo”.

