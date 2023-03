El Barcelona gana el primer round en la casa blanca

Foto: David Rogers

El Manchester United tuvo una noche mágica en el Teatro de los Sueños al lograr una épica remontada contra el West Ham United en la quinta ronda de la FA Cup.

Los Red Devils comenzaron perdiendo el juego después de que Said Benrahma silenciara Old Trafford con un golazo en los linderos del área al minuto 54.

Los dirigidos por Erik ten Hag no se quedaron con los brazos cruzados y se volcaron al frente en búsqueda del gol del empate, mismo que consiguieron tras un autogol de Nayef Aguerd al 77 de juego.

En los minutos finales, United le dio la vuelta al juego con un tanto de Garnacho, quien recibió el balón en los linderos del área, y con la pierda derecha sacó un disparo directo al ángulo.

Cuando el juego agonizaba, Federico Rodrigues selló la victoria de los locales después de aprovechar un error defensivo en la salida del West Ham.

Ahora, Manchester United enfrentará a a Fulham en los cuartos de final del torneo. Los demás cruces quedaron de la siguiente manera: Manchester City vs Burnley, Sheffield United vs Blackburn Rovers y Brighton vs Grimsby Town.

