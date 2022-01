CURIOSO | Árbitros usan chaleco como banderín durante el Chile vs. Argentina

Uno de los momentos más cruciales en la trayectoria de Neymar Jr, fue cuando se marchó del FC Barcelona. El astro brasileño llegó al PSG en verano de 2017 por 222 millones de euros ($250 millones de dólares), convirtiéndose así en el fichaje más caro en la historia del fútbol.

En un principio se había dicho que Ney dejaba al Barca para escapar de la sombra de Lionel Messi y convertirse en el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, su padre negó estas especulaciones en la serie documental “Neymar: El caos perfecto”, que estrenó el futbolista esta semana en Netflix.

Hoje é a estreia da minha série Neymar: o Caos Perfeito na Netflix. Queria convidar geral pra assistir junto e comentar aqui no twitter. Só dar o play na Netflix às 18h e comentar usando a #NeymarNaNetflixhttps://t.co/d7KVLw4ZcU — Neymar Jr (@neymarjr) January 25, 2022

“Mi hijo no se fue del Barcelona por voluntad mía. Estaba en su zona de confort, y quiso salir de ella. Se había fijado una meta. ‘Quiero correr ese riesgo’, me dijo. Neymar nunca quiso ser mejor que Messi, no era por salir de su sombra. En realidad, Neymar adora a Messi”, explicó Neymar padre.

Con respecto a estas declaraciones, sorprendieron las palabras de Messi. El argentino dijo en la docuserie: “No sé bien cuál fue la razón del cambió y nunca nos la contó tampoco”. Luis Suárez, por su parte, confesó: “Le dije lo que pensaba como amigo, y que no estaba de acuerdo”.

💬 "Él queria dejar el PSG para volver al Barça. Yo no quería que dejara el PSG, pero ¿para quién trabajo yo? Intentamos dejar el PSG de forma amistosa pero no funcionó", reconoce el padre de Neymar pic.twitter.com/eF3h7qwIRF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 26, 2022

“Neymar: El caos perfecto” repasa en tres episodios el ascenso del paulista, desde sus inicios en el Santos hasta el estrellato.

Está dirigido por el documentalista brasileño David Charles Rodrigues, quien también mostró el lado más personal del futbolista.

Vale destacar que la producción también cuenta con los testimonios de Kylian Mbappé, Thiago Silva, David Beckham entre otros.