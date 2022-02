Las mejores frases de San Valentín para enviar por WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones

El influencer Carlos Eduardo Espina ha convocado en la red social Tik Tok, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, la protesta «Un día sin migrantes» en la que llama a no trabajar para pedir una reforma migratoria.

«80,000 inmigrantes se han unido al grupo de Facebook para ayudar a organizar Un día sin inmigrantes. Cientos de miles se han comprometido a no trabajar en el Día de San Valentín. También se están planeando marchas en todo el país. Todo esto en 10 días…», afirma Eduardo Espina, de 23 años, en su último tuit.



«No trabajo, no escuela, no gastar, ¡ya es hora de una reforma migratoria!», afirma la convocatoria en inglés y español lanzada por este joven, de padre uruguayo y madre mexicana, que vive en Texas desde niño.

La iniciativa ha contado con el apoyo de congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, e Ilhan Omar, exrefugiada somalí y musulmana.

«Para crear cambio el primer paso es crear conciencia. Así que mi gente seguimos con todo luchando por una reforma migratoria. Sí se puede», afirma en Tik Tok el influencer, quien ha convocado manifestaciones en varias ciudades estadounidenses y promete acudir a la protesta prevista el lunes por la mañana frente a la Casa Blanca, en Washington.

El gobierno del presidente Joe Biden ha intentado impulsar una reforma migratoria y propuso una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados en un país que lleva 35 años sin una ley de este tipo, pero sus principales iniciativas se han estancado.

En marzo, la cámara baja del Congreso votó a favor de un proyecto de ley que abre el camino para regularizar a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y a unos 600,000 jóvenes acogidos al programa de Acción Diferida de los Llegados en la Infancia, DACA (por sus siglas en inglés), que protege temporalmente de la deportación a indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, conocidos como dreamers (soñadores).

El TPS es un programa temporal y renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

Pero ninguno de estos textos fue votado en el Senado.