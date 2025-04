Wanders Lover revela complicaciones por cirugía estética y es operada de emergencia

La famosa presentadora de televisión, conocida como ‘Wanders Lover’, ha recurrido a diversas cirugías estéticas en busca de sentirse mejor con su imagen. Sin embargo, estos procedimientos le han traído complicaciones de salud y varios inconvenientes.

Recientemente, en una entrevista para el programa De Primera Mano, la conductora reveló que fue intervenida de emergencia debido a un problema con uno de sus implantes mamarios.

No es la primera vez que atraviesa una situación médica derivada de procedimientos estéticos. En el pasado, sufrió graves consecuencias tras colocarse polímeros en los glúteos, lo que le provocó el síndrome de Asia y la llevó a someterse a una cirugía para retirar el material, afectando su salud emocional y física.

La presentadora de Telehit explicó durante la entrevista en De Primera Mano que su situación actual se deriva del ritmo de vida que lleva y las cirugías a las que se ha sometido.

‘Wanders Lover’ confesó que debió entrar nuevamente al quirófano debido a un problema en uno de sus implantes de seno. Explicó que su malestar fue provocado por los cambios que ha experimentado su cuerpo tras la maternidad:

“El problema fue que como he amamantado ya tres veces, he tenido cambio de implante y todo eso, la piel se estira demasiado”, dijo el pasado 17 de abril.

También reveló detalles sobre las dimensiones de los implantes que llevaba y cómo su exceso de volumen generó un riesgo físico:

“Traía un implante de 650 [centímetros cúbicos], entonces me metí de emergencia a cambiarme los implantes”, agregó.

Durante la operación, el médico notó que los implantes “ya estaban juntos”, lo que lo llevó a realizar una corrección en la anatomía del torso:

“Le desprendieron el caminito natural”, explicó la presentadora.

Además, el especialista informó que uno de los implantes “estaba volteado”, por lo que fue necesario reconstruir completamente uno de sus senos:

“Me tuvo que reconstruir toda la mama derecha”, confesó.

Aunque la cirugía no fue de alto riesgo, hubo un detalle que la decepcionó al despertar: el cambio de tamaño en sus implantes sin previo aviso:

“A mí no me gustó cuando desperté y me dijo el doctor: ‘¿Sabes qué? Te tuve que poner un implante más pequeño’”, relató.

