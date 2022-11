VIDEO | Nick Carter rompe en llanto en homenaje de los Backstreet Boys a su hermano Aaron Carter

La cantante Karol G desde hace algunas semanas ha estado mencionado que viene con nueva música y a través de su cuenta en TikTok ha ido dejando muestras de lo que pronto tendrá su nuevo álbum. A su vez, en su perfil de Instagram ha compartido algunos versos de lo que estrenará, y sus fanáticos han mencionado que no pueden seguir esperando.

El pasado domingo la colombiana compartió siete sensuales fotos donde se puede apreciar que está disfrutando de un merecido descanso desde una piscina. A su vez, se ve que luce un body color marrón claro, dos trenzas en su cabello, mientras que sus poses terminando siendo bastante sensuales al dejar descubierta su retaguardia.

“Juré que no me iba a cog*r ningún culit* … y aquí me tiene hablándote bonito. 13“, fue el mensaje que acompañó las candentes fotografías.

La intérprete de ‘Gatúbela’ varias veces ha colocado en sus publicaciones el número 13, lo que podría tratarse de la fecha de estreno de su álbum. Sin embargo, ‘La Bichota’ no ha querido dar mayores detalles del día de lanzamiento. Además, algunos internautas consideran que las palabras que están de pie de foto se trataría de la letra de una de sus canciones.

Además, los comentarios no se hicieron esperar porque en menos de 24 horas superó los 28 mil, al tiempo que muchos de ellos la volvieron a relacionar con ‘Ferxxo’, debido a que desde hace pocos meses se comenzó a rumorar que posiblemente entre ellos existiera una relación sentimental que hasta la fecha no ha sido confirmada.

“Belleza”, “Con toda”, “El Ferxxo debe estar dándole gracias a Dios todos los días”, ” La mamá de la mamá”, “Siento que es un verso del nuevo álbum“, “Ferxxo comiendo rico”, “Karol en la piscina bien relajada”, “Con ustedes la mujer más hermosa del mundo”, “Mi sueño es algún día conocerte”, ” Ya viene la nueva era”, “Quien fuera agua para recorrer tu escultural cuerpo de Diosa griega, mami”, “Feid si tiene vuelto para ese billete?“, “Ella es única”, “Dándola toda”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.