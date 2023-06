VIDEO | Lis Vega deja poco a la imaginación modelando con medias de red y sin ropa interior

La colombiana Carmen Villalobos este lunes dejó a más de uno con la boca abierta tras su más reciente contenido compartido en la red social de la camarita debido a que cuenta con más de 22 millones de seguidores en la aplicación.

La presentadora de televisión quiso usar un conjunto verde fluorescente para una gala tan importante, debido a que en horas de la noche podrán conocer el nombre del próximo concursante que no podrá seguir demostrando sus habilidades en la cocina.

Además, el top que usó era manga larga y abultadas, mientras que le permitió presumir el tamaño de sus pechos, así como su cinturita y también el abdomen, que además siempre termina siendo el centro de atención para muchos de sus seguidores.

Los internautas se tomaron el tiempo de dejarle algunos comentarios para expresarle lo que pensaban sobre lo que estaban viendo. Varios llegaron a coincidir en que la colombiana que ha tenido una carrera artística en ascenso, pues es muy hermosa. A su vez, las opiniones sobre Frederik Oldenburg, su novio, todavía no paran y siguen siendo negativos.

La conductora acompañó la galería de fotos con una invitación para conocer quién se mantiene hasta este lunes en ‘Top Chef VIP 2’, y algunos mencionaron que ya desean ver el programa para saber el nombre del famoso que no seguirá participando.

“Ve qué mujer tan bella por Dios Santo”, “Colombiana hermosa, amor mío”, “El verde te queda hermoso”, “Su novio es como que muy empalagoso, no me cae muy bien”, “Mayor belleza”, “Si así eres verde, cómo serás madurita”, “Hermosa”, “Espectacular como siempre”, “Hermosa, Carmen, siempre bella y cuídese mucho”, “Señora, ¿Y esa belleza?”, “Saludos y abrazos desde España, tu sonrisa me hace los días luminosos”, “Estás bellísima”, “Sonriéndole a la vida se vive mejor. Te adoro”, “Necesito ya ver qué pasa en ese capítulo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...