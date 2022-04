VIDEO | Karol G baila desde la cama con un sexy atuendo y enciende Instagram

Karol G nuevamente ha cautivado a miles de sus seguidores de Instagram con un nuevo video donde demuestra su sensualidad desde la cama con sabanas, usando un atuendo negro brillante, y cantando y moviendo su cuerpo al ritmo de la música.

“LA MÁS CHIMBA DE TODAS LA NENAS”, escribió la colombiana para acompañar a este video que está por llegar a las 9 millones de reproducciones y que tiene miles de comentarios.

Muchos de los comentarios tienen que ver con ella y este lindo y divertido video, pero no faltaron quienes hicieron referencia a la canción que su ex novio Anuel sacó junto a Yailin, su prometida. “Ni la nueva canción de Anuel y Yailin superan este video”, “Botón de decepción por El disparate de canción nueva de anuel”, “ el Anuel hasta en conciertos sigue mencionando a la bbcita y los demás dicen que ella es la dolida” escribieron algunos usuarios de la red social.

Anuel y Yailin «Si tu me Buscas». En un pequeño adelanto que publicó el boricua en su cuenta de Instagram dijo que la canción era “música para adultos”.

En esa misma publicación Yailin fue víctima de críticas por parte de los seguidores de Anuel debido a su participación en esta canción: “Solo se que me va a gustar la parte de anuel”, “anuel, quita a yailin de la canción”, “Mejor quedaba solo hablando claro”, “No, no, no, y no anuel!!”, “ y a eso le dicen buena música”, “NUNCA se comparará a la música que hacías con KAROL!”, le dijeron al boricua en los comentarios.

Cuando Anuel y Karol G estaban juntos también hicieron algunas colaboraciones musicales. “Secreto” es una de las canciones más famosas que tienen y fue estrenada en el año 2019. Hasta este momento el video de ese tema musical en el canal de Youtube de Anuel tiene más de 1,245,597,221 reproducciones.