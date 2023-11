VIDEO | Joaquina sorprende con su evolución artística en su nueva canción «Quise quererte»

No es secreto que Shakira y Carlos Vives han cosechado una gran amistad por años, lo que los ha llevado a apoyarse mutuamente en diferentes momentos y etapas de la vida. Y durante el fin de semana, la barranquillera se reencontró con el intérprete de Robarte un beso en los escenarios del Kaseya Center, en Miami.

Todo se trató de una sorpresa que organizó la colombiana para el cantante samario que se presentaba en la ciudad de Miami. A través de un video publicado en las redes sociales, Shakira explica que Vives no tenía conocimiento de que ella saldría a escena durante la canción La Bicicleta, colaboración que lanzaron en 2017, así como también dejó verse un poco nerviosa pues el momento fue espontáneo y no había ensayado.

«Voy a sorprender a Carlos Vives. Voy a aparecer en el escenario, no le hemos dicho a nadie solo lo sabe su mánager. Voy a cantar con él La Bicicleta. (…) No he ensayado, no he hecho nada. He estado trabajando toda la tarde, me he vestido y he venido al show», comentó la cantautora.

Posteriormente, fueron difundidas imágenes del momento en el que Carlos Vives comienza a cantar el tema y Shakira lo sorprende en el escenario durante el coro de la pieza. El cantante de 62 años se muestra sorprendido y paralizado en la tarima al verla llegar, mientras los fanáticos celebran su aparición.

El tema originalmente menciona a su expareja y padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué: «Lleva, llévame en tu bicicleta / Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta / Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona /Después no querrá irse pa’ Barcelona».

No obstante, tras la polémica y mediática separación, en la que se alega que el central del Barcelona FC engañó a la colombiana con la publicista Clara Chía, Shakira ha decidido borrar todo rastro de su relación con Piqué en sus canciones, por lo que la letra de La Bicicleta también sufrió un ligero cambio.

«Lleva, llévame en tu bicicleta / Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta / Que si a ‘este tipo’ algún día le muestras el Tayrona /Después no querrá irse pa’ Barcelona», reza ahora la estrofa de la canción, que fue cantada por primera vez por Shakira en concierto desde su ruptura.

