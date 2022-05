VIDEO | Galilea Montijo sufre momento incómodo tras ser ignorada por el alcalde de Nueva York

Christian Nodal y Belinda están nuevamente en boca de todos, después de que el cantante de No somos ni seremos pusiera un alto a las especulaciones sobre su ruptura y filtrara desde su cuenta de Twitter una presunta conversación con la actriz de Bienvenidos a Edén en la que ella le pedía dinero para ella y sus papás. Fue por esto que los fans de ambos famosos iniciaron una guerra en redes sociales.

Y es que, durante la mañana de este miércoles, el cantante sonorense colocó en su cuenta oficial un duro mensaje hacia la mamá de Belinda, la cual en fechas recientes aplaudió que se dijera «naco» a su ex yerno.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)”, colocó Nodal.

La mamá de Belinda habría reaccionado a un comentario sobre Nodal (Foto: Instagram @schull.belinda Foto: Getty Images Foto: Instagram @belindapop)

Pero esto no fue lo que más conmocionó a todo internet, pues además del mensaje, el intérprete de regional mexicano colocó una captura de pantalla de una conversación con Belinda que habría tenido el 4 de febrero (previo a la ruptura) y en donde se evidenciaba que -contrario a lo que se había declarado en ocasiones anteriores- uno de los motivos de la separación entre ambos fueron cuestiones económicas.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar? (…) Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, habría escrito Belinda en aquel entonces.

Fue por esto que los internautas no tardaron en reaccionar y rápidamente hicieron “bandos” para mostrar apoyo ya fuese a Belinda o a Nodal. Fans defendieron a sus cantantes (Foto: caputra de pantalla/Twitter)

“Para toda esa gente “defendiendo” a Belinda aquí vemos claramente la molestia de Nodal, el también tiene derecho a defenderse así que mejor ahorren todo ese tipo de hate hacia una persona que solo busca defenderse de lo mal que la pasó en su relación”. “Horrible como las belifans defienden a Belinda, cuando Nodal no se refiere a ella, si no a su madre, en fin, Team Nodal”, son algunos de los comentarios a favor del cantante.

No obstante, el apoyo a Belinda no se hizo esperar y muchos usuarios de Twitter no tardaron en destacar que Christian hizo mal al mostrar mensajes privados.

“Imagínense querer demasiado a un wey y que después de tanto amor, al terminar habla pura basura de ti y tu familia, qué cringe Nodal y su patanería. Que el universo nos libre de ratas como esa”. “Se entiende que una persona como nodal no supere a una diosa como Belinda. Beli ya está en otro rollo morro, supérala. Lo que sea que haya dicho su mamá arréglalo con ellas directamente no haciendo esto que claramente demuestra tu edad y deja mucho que desear, que penita esté vato”, colocaron otros cibernautas. El cantante rompió el silencio sobre su relación (FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Ante toda la polémica el cantante de éxitos como Adiós Amor o La sinvergüenza no se quedó callado y señaló que él sólo busca enfocarse en su vida, pero ante los constantes ataques que recibe decidió poner un alto.

“Le llame varias veces (a Belinda). Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer. Sí tengo (que dar explicaciones) porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, fueron algunas de las declaraciones que dio en esta red social.