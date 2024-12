Muere la actriz colombiana Sandra Reyes, recordada por su papel en “Pedro, el Escamoso”

La cantante mexicana Belinda ha decidido hablar sobre su actual relación con su colega Kenia Os, con quien recientemente lanzó la colaboración musical “Jackpot”. Este sencillo, que ha captado la atención del público, ha desatado una serie de especulaciones acerca de la cercanía entre ambas artistas.

El video de “Jackpot” muestra a Belinda y Kenia Os interactuando de manera íntima, lo que intensificó los rumores sobre su relación. Además, ambas cantantes fueron vistas juntas en un partido de la NBA y en otros espacios públicos, acompañadas de amigas en común.

En una reciente declaración, Belinda se refirió a Kenia Os de manera elogiosa, asegurando: “Es hermosa. Es lo único que puedo decir. Es hermosa y la estoy pasando bien”. Aunque no ofreció más detalles sobre su vínculo, la ex pareja de Nodal añadió que “hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora”. La revelación ha dejado a sus seguidores expectantes ante lo que pueda surgir en el futuro de ambas artistas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...