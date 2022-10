Kim Kardashian recibe multa millonaria por promover ilegalmente criptomonedas

La cantante Karol G aprovechó su cuenta personal de Instagram para realizar una particular publicación donde posó de una manera bastante atrevida con su cabello rojo que la ha caracterizado en las últimas semanas, al tiempo que le cubrieron un poco sus boobies, debido a que no tenía un sostén puesto.

La publicación en menos de 24 horas superó los cuatro millones y medios de ‘Me gusta’ en la mencionada aplicación. Además, fue de esta manera como quiso darle un regalo a sus más de 56,9 millones de seguidores, al tiempo que supera las 34 mil expresiones donde le resaltan aspectos positivos de su físico.

“Esa canción la tengo pegada más que calzón chino”, “Bendita creación perfecta tú”, “La verdadera Sirenita, Ariel”, “Y el álbum para cuándo? mor”, “Cuando me pone el panty de ladito”, ” Te amo, me encantas”, “Bendito sea el señor Karol!! Hoy es domingo”, “Karol, por qué tan linda?”, “Me encanta lo atrevida que eres ante tanto público”, “Colombiana hermosa”, “Dios mío, tremenda Diosa eres, Carolina”, “Se encendió esto”, fueron algunas de las expresiones que se generaron.

Sin embargo, no todos los internautas manifestaron su apoyo en el post. Varios de ellos expresaron su descontento al ver que no lleva ropa puesta para compartir una imagen en las redes sociales. Por ello, uno de los que se expresó dijo que no le pasó por la mente verla de esa manera y siente “lastima”.

“Chama por qué tú te estás desnudando? Yo nunca pensé que te ibas a poner así, me das lastima”, “Tiene su autoestima bien baja“, “Por qué tienes que acudir casi a desnudarte? A mí me gustan tus canciones y me parece que deberías dejar un poco a la imaginación”, “María Teresa de Calcuta se encuera en las redes”, “La llorona comenzó a desnudarse para ganar más fama, ya se estaba desmorando”, “Vergüenza debería darte“, fueron impresiones negativas ante la fotografía.

La intérprete de ‘Gatúbela’ se encuentra atravesando uno de sus mejores momentos durante su carrera profesional, así lo ha dejado saber con su más reciente gira que decidió llamar “$trip Love Tour”, y que finaliza el próximo 29 de octubre.