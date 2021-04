Kim Kardashian estudia bajo el sol en diminuto bikini que solo cubre lo indispensable

Michelle Vieth se unió a las filas del programa “Hoy” para participar en el nuevo segmento dedicado a una competencia de baile, ‘Las estrellas bailan en Hoy’, en donde tuvo un momento vergonzoso al vomitar en pleno ensayo y con cámaras grabando.

Este incidente fue mostrado por el mismo programa, ya que para enseñar parte del trabajo de las parejas que participan en la competencia los filman practicando sus coreografías y fue el momento en el que lograron captar que Michelle no se estaba sintiendo muy bien.

“Se me revolvió el estómago y pues empezamos con mucha fuerza. Y pues cuando le hice así dije: ‘¡híjole, ahí te voy!’ y me fui corriendo. Sí me cuesta muchísimo porque no puedo respirar igual y obviamente por eso como que me hiperventilo y pues hoy me tocó”, explicó en una entrevista para el mismo matutino.

Tal parece que se toman muy enserio las críticas que obtendrán por parte de los jueces debido a que son un tanto exigentes y es por eso que los ha hecho exigirse más en la pista dando como resultado una mezcla de nervios, estrés, lo que provocó que Vieth saliera corriendo a vomitar.

Ha de ser abrumador que Lola Cortés, experta en teatro musical y famosa por llevar sus críticas a un nivel polémico, juzgue tu desempeño, ya que en esta semana ha dado de qué hablar por pedirle a un participante que baje de peso y a otro que suba su autoestima, es por eso que Michelle no pudo evitar sentirse así momentos antes de salir a bailar.