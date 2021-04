Internan en una clínica psiquiátrica a Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán

dejó atrás por un momento los problemas que ha tenido que lidiar tras la batalla en que se encuentra inmersa por su tutela legal y aprovechó para subir a su cuenta de Instagram un video que ha enloquecido a sus millones de admiradores.

Hace unas horas, la cantante se dejó admirar en un clip donde aparece posando con dos diminutos bikinis mostrando la figura que posee a sus 39 años de edad, donde además aprovechó para compartir un mensaje donde asegura que desde hace unas semanas se ha puesto en forma, considerando que el cuerpo de su novio es muy caliente y ella llegó a sentirse mal con su aspecto.

“In the past two weeks I’ve said that’s it … I have got to get in shape considering my boyfriend’s body is hotter than hot 🔥🔥🔥 !!!! I was like SHIT where the hell am I supposed to start 😂🤣🤭 … so I run a lot and try to eat clean and be mindful with my food unless I cheat, like last night when I ate a container of peanuts 🥜🥜🥜🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️ !!!! And then it hit me … I might look better but I felt too vulnerable in my skin being this small !!!! I didn’t like it so I started boxing so now I feel stronger too 🥊🥊🥊 !!!! We all have our own ways to work on our bodies and I respect that cause we all should … I just hope I don’t see an @innout burger any time soon 🍔🍔🍔😂😂😂 !!!!”, reza el texto en la publicación que hasta el momento tiene más de medio millón de visualizaciones y miles de buenos comentarios.

Ver Video Acá.

Anteriormente, Britney Spears había mostrado un poco de su cambió al aparecer luciendo varios modelitos que incluyen: un vestido, un ajustado enterizo con transparencias, otro bañador y una minifalda.

Ver Video Acá.