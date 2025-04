Francis Ford Coppola recibe un premio por una trayectoria llena de riesgos

El popular cantante canadiense Justin Bieber ha generado preocupación entre sus seguidores y medios internacionales debido a su comportamiento errático durante su asistencia al festival de música Coachella 2025.

Testigos que estuvieron presentes en el evento relataron que Bieber fue visto actuando de manera extraña, con movimientos descoordinados y episodios de aparente desconexión con su entorno. Algunos videos que circulan en redes sociales muestran al artista caminando solo, bailando de forma inusual y evitando el contacto con otros asistentes, incluidas celebridades con las que habitualmente interactúa.

Justin Bieber off the dr*gs being forced to dance to not like us by some thugs at Coachella pic.twitter.com/GFRBjP1QBY

— Akademiks TV (@AkademiksTV) April 21, 2025