FOTOS – VIDEO | “La Chica del Clima”, sale del mar luciendo un minibikini de hilos de animal print

Alrededor de un mes después de que se conociera que Kloé kardashian y su ex Tristan Thompson esperaban un segundo hijo a través de un vientre subrogado, se ha informado que la expareja ya le dio la bienvenida a su bebé.

“Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la madre sustituta extraordinaria por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia“, dijo una fuente en ese momento.

La nueva incorporación familiar llega siete meses después de la separación de la pareja y Khloé aún tiene que elegir un nombre para su bebé que se sabe es varón.

Los padres, que ya comparten a su hija True, de 4 años, no han publicado la noticia en las redes sociales, pero Kardashian ha hablado sobre la expansión de su familia en el pasado.

“Quiero que True tenga un hermano. Si es el plan de Dios”, escribió en Twitter en octubre.

También mencionó la posibilidad de tener otro hijo a través de la subrogación durante un episodio de “The Kardashians”: “Mi médico dijo que yo sería una portadora de alto riesgo para un embarazo. No voy a entrar en detalles frente a la cámara, pero dijeron que hay un 80% de posibilidades de que aborte. Casi aborto con True al principio. Pero no sabía que eso era algo persistente… Dijo que se sentiría terrible poniendo [un embrión] sin advertirme que lo más probable es que no pudiera llevar”.

La empresaria dueña de “Good American” y el basquetbolista profesional comenzaron a salir en 2016 y recibieron a True mientras estaban juntos en 2018. Se separaron en febrero de 2019 luego de múltiples escándalos y se reconciliaron al año siguiente, solo para que el jugador de la NBA le volviera a ser infiel.

Thompson también es padre de Prince, de 5 años, con su ex Jordan Craig y de su hijo Theo, de 8 meses, con Maralee Nichols.