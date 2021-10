FOTOS | Khloé Kardashian celebra 187 millones de fans en Instagram mostrando tremendas curvas y abdomen de acero en bikini

Khloé Kardashian lo saben muy bien, vivir frente a las cámaras y pendientes de las redes sociales puede ser un plan extremadamente redituable, debido a eso, la socialité celebró que alcanzó 187 millones de seguidores en Instagram.

Para festejar esa increíble cifra de admiradores, la más deportista del clan subió a su perfil de Instagram siete nuevas fotografías donde aparece posando en una hermosa playa, mientras muestra sus tremendas curvas y abdomen de acero con un diminuto bikini color nude que está causando revuelo debido a lo bien que luce la anatomía de la también empresaria.

“187 million!!!! Hi my besties!!! 💋I am missing this tan and this beach!”, escribió la hermana de Kim Kardashian al pie de las postales que en apenas unas horas han superado más de un millón 872 mil corazones rojos.

Khloé Kardashian es una de las chicas favoritas. Siempre carismática, toma todas las críticas positivamente y está feliz de ser el centro de atención del público. Recientemente la estrella también compartió otras fotos en las que lució su renovada figura con un ajustado vestido de red que no pudo ocultar del todo su ropa interior.

