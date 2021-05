FOTOS | Jennifer López acapara miradas con una blusa escotada hasta la cintura

A sus casi 52 años de edad, Jennifer López, sigue impactando y enamorando a sus millones de seguidores con su sexy imagen. La cantante posteó unas fotos para demostrar lo bien que luce a pesar de la reciente separación que atravesó con su exprometido Alex Rodríguez.

Este domingo, “La Diva de El Bronx” utilizó su cuenta de Instagram para publicar unas postales que están acaparando miradas debido a que en ellas aparece posando con unos pantalones blancos y una blusa con un escote hasta la cintura. ¿El motivo? invitar a que no se pierdan el evento virtual “Vax Live: The Concert to Reunite the World”, el concierto de Global Citizen, que está congregando a varias personalidades para apoyar la equidad en las vacunas contra el COVID-19, que se llevará a cabo el próximo 8 de mayo en plataformas como YouTube.

“#GlamFam: @glblctzn edition 🌸 🌸 🌸 Don’t miss the #VaxLive concert Saturday, May 8.”, escribió en la publicación que en apenas un par de horas ha sumado más de un millón de likes.

El evento contará con la participación de otros famosos de la talla de: Selena Gómez, J. Balvin, Chrissy Teigen, Ben Affleck y el príncipe Enrique.

