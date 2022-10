FOTOS | Demi Rose muestra su retaguardia en tanguita y presume nuevo look de pelirroja

La separación entre Shakira y Gerar piqué pese a que fue anunciada hace algunos meses, los acontecimientos entre ambos no han parado. Por ello, siguen ocupando los titulares de la prensa nacional e internacional, pues con el pasar del tiempo se han ido revelando hechos contundentes entre los dos.

La colombiana ha sido apoyada por muchos luego de conocer que el futbolista tiene una nueva pareja sentimental y que no la oculta, pues ya ha asistido a diversos eventos y conciertos co Clara Chía Martí. Según sus hijos ya conocerían a la nueva compañera de su padre, y esto no parecería agradarle a la madre de los dos menores de edad.

Sin embargo, no todo parece quedar aquí porque en España estarían trabajando en un nuevo programa que sería transmitido en televisión donde las dos personalidades reconocidas en el mundo del entretenimiento tendrían un destacado papel en una de sus emisiones.

Marina Esnal, quien es una periodista habló en exclusiva para el periódico ‘La Razón’, fue en ese entonces donde decidió explicar los rumores que terminaron convirtiéndose en verdad y tenía a más de uno a la expectativa.

“Una de ellas será la de Shakira y Piqué, quienes serán los protagonistas de uno de los episodios. Tanto es así que este digital ha podido saber que desde la redacción del citado programa se han puesto en contacto con una de las exnovias del futbolista, pero esta ha declinado la invitación”, señala el medio de comunicación.

A su vez, la ‘Televisión Española’ tendría nombre para este nuevo producto y sería ‘Anillos de oro‘, espacio en el que se encargarán de hablar de algunas reconocidas personalidades y sus relaciones en pareja, es decir, las que más hayan sido destacadas en el mencionado país.

Hasta el momento no se tiene fecha de estreno, debido a que están comenzando a trabajar en este proyecto donde se especializarán en la vida amorosa de algunas personalidades que muy privadas que intenten llevar sus vidas es complejo escapar completamente de los medios de comunicación o en circunstancias de los paparazzi.