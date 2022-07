Chris Evans está buscando novia y podría ir por Shakira

La vedette Niurka Marcos fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos 2’ hace casi un mes siendo su salida más controversial que su estadía dentro del mencionado programa, pues desde que dejó de ser una de las participantes no ha dejado de manifestar su molestia porque siente que fue algo injusto.

En esta oportunidad la cubana se volvió a viralizar porque a través de su cuenta personal de Instagram compartió un video que en ninguna ocasión fue transmitido en las emisiones de ‘La Casa de los Famosos, donde además se le ve de una manera bastante comprometida con el actor Juan Vidal, con quien sostuvo un romance mientras estuvo participando.

“Lo que no quiso mostrar LCDLF. Vale eso que nadie jamás podrá apagar“, fue el mensaje que compartió en un video que tiene una duración de más de cinco minutos.

Las expresiones de sus seguidores no se hicieron esperar, algunas fueron: “Se vio 24/7 pero no lo mostraron en ninguna otra parte y este fue un bonito momento”, “Quién tendrá el baile entero de Niurka y Toni”, “Viva el amorque nunca muera, qué rico estar enamorado”, “Te robaron tu show, tú eras la ganadora“, “Votemos para salvar a Juan”.

Recientemente reveló unas cláusulas que estaban establecidas en el contrato que firmó, esto para poder concursar por 200 mil dólares y que será el próximo 8 de agosto cuando se conozca al afortunado ganador, fecha en la cual terminará el programa, pues Telemundo ya anunció el próximo reality show que tiene preparado para su audiencia.

“Pusieron una norma obligatoria de que nadie podía caerle a cachetadas y ripiarse a nadie porque si alguien caía a cachetadas o a golpes… Cuando yo me di cuenta que pusieron esa cláusula estricta es que ellos me estaban preparando adentro dos o tres granadas para que todas esas gárgolas tuvieran el valor de enfrentárseme porque si ellos no ponen esa cláusula tú sabes cómo hubieran llovido las cachetadas y los jalones de pelo y las zambullidas en la piscina”, añadió en la transmisión en vivo que tuvo con Juan Rivera.