Cardi B recomienda lavarse el cabello con agua de cebolla hervida para darle más brillo

En cuestiones de belleza, Cardi B cree firmemente que, si algo funciona, no hay motivo para no compartirlo con el resto del mundo. Da igual que sean operaciones de cirugía estética, que ella nunca ha ocultado, o remedios caseros de esos que utilizaban las abuelas.

Allá por 2014 comenzó a seguir una rutina del cuidado del cabello muy estricta para que su melena le creciera más allá de los hombros. Su secreto para decir adiós para siempre a las extensiones es una mascarilla tan efectiva como asequible, a base de aguacate, mayonesa, huevo, aceite de ricino o de oliva y miel.

Últimamente también ha recuperado un truco que utilizaba hace seis años y que abandonó por pura pereza a pesar de que resultaba muy efectivo: “Las dos últimas veces que me he lavado el pelo, he hervido cebollas y he utilizado ese agua para aclarármelo”, ha desvelado en sus redes sociales.

Para quienes tengan reparos a la hora de darle una oportunidad a este tratamiento, Cardi promete que no deja ningún tipo de olor y que aporta además mucho brillo.