Belinda comparte por qué tuvo que ser hospitalizada de emergencia

En una entrevista con el medio POSTA, la artista mexicana, de 35 años, explicó los motivos por el cual tuvo que ser ingresada en un centro médico.

«No me encuentro bien de salud, he trabajado sin parar desde hace un tiempo, y mi cuerpo explotó de tantos viajes, tanto trabajo. No he parado, no he descansado, y el cuerpo resiente el trabajo en exceso», expresó.

Belinda compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se observa su brazo con un catéter, acompañada del mensaje: «Tuve que venir al hospital de emergencia. Gracias por sus mensajitos».

Aunque los médicos aún están realizando estudios para determinar la causa exacta de su malestar, la intérprete de «Luz sin gravedad» mencionó que esta no es la primera vez que ha tenido que ser internada de emergencia.

A pesar de su estado de salud, Belinda expresó su intención de asistir a Premios Lo Nuestro, donde está nominada en dos categorías y tiene previsto ofrecer una presentación.

