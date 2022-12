Belinda calienta las redes con voluptuosa retaguardia sin ropa íntima

La cantante Belinda una vez más se roba las miradas de su cuenta de Instagram, debido a la más reciente sesión fotográfica que se realizó, donde no solamente sale acompañada por algunos insectos, también lució un vestuario bastante atractivo que dejó a más de uno perplejo.

La española decidió ponerse un vestido que dejó su espalda descubierta, mientras que el resto estaba repleto de aberturas, fui así como la también actriz dejó en evidencia que no llevaba una panty puesta por el tipo de atuendo. Sin embargo, no ofreció mayores detalles del motivo de las fotos, pues como mensaje solo se pudo observar varios animales.

Se espera que en los próximos días revele el motivo de las fotos que se tomó, pues se desconoce si se trata de algún tema musical que estaría trabajando.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar en el mencionado post y es que más de mil personas se tomaron algunos segundos para dar su percepción sobre la galería que fue compartida en las redes sociales. Además, varios internautas destacaron que la cantante española es “única”.

“Hermosa”, “Divina”, “Guapa Beli”, “Hermosa Belinda”, “Ella le hace honor a su nombre“, “Vi la foto dos y literal”, “No te duele tanta belleza, no puedo creerlo“, “Dios la siga bendiciendo y que la libre de todos esos envidiosos que no pueden llegarle ni a los talones”, “Amo tus aretas y el escarabajo”, “Eres única. Tienes un show increíble tú sola, ya te fui a ver, no me gustan los otros”, “Siempre contigo, promesa de dedito”, “Amo que no le de miedo intentar cosas diferentes y únicas”, “Beli estás hermosa, te admiro mucho”, fueron algunas de las impresiones que se registraron en el post.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos, debido a que un internauta destacó que no apoyaba que acaben con la vida de algunos animales para luego retratarse. Por ello, dijo: “Qué interesante!! Una foto que retrata muerte. Los insectos son muy bellos pero no cuando son usados como adorno o cuando se les ha quitado la vida para una simple foto”.