VIDEOS: Mujer regresa de la playa con su novio y encuentra su ropa en bolsas de basura

Foto: Cortesía

A través de redes sociales se popularizó un video de una mujer colombiana que, después de regresar de unas vacaciones en la playa con su novio, se llevó la sorpresa de encontrar todas sus pertenencias en bolsas de basura.

Fue mediante TikTok donde la usuaria María Camila (camila.cruzf) dio a conocer su experiencia del momento del hallazgo, cabe señalar que el video ya acumula cerca de 10 millones de reproducciones, por lo tanto, es uno de los más viralizados en Tiktok.

Trasciende que María Camila supuestamente vivía con sus padres en su casa, se dio “una escapada” con su novio a la playa, y cuando regresó a su ex hogar, se topó con que sus papás la habían echado.

Mientras tanto, en la publicación difundida, su novio le comentó: “yo te recibo”.

Por lo que, María Camila respondió “¡Apareció el novio! Sí, mi amor, para allá voy. A ser tu nueva carga, jajajaja”.

Además, la joven agregó “si 10 mil personas nos dan de a mil pesos, podríamos vivir juntos. Pues nos quedamos sin ahorros“.

Finalmente, en redes sociales se generó un interesante debate, pues los internautas manifestaron su opinión:

“¿No te dejan salir con tu novio para “cuidarte” pero te dejan sin hogar? No sé cómo hay quien lo está justificando en los comentarios, eso no es amor”, “Prefiero que mis hijos me tengan confianza y ellos vivan su juventud a gusto y sobre todo con responsabilidad, pero JAMÁS echaría a mis hijos a la calle”, se comentó.