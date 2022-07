¡Pasadito de copas!, hombre ocasiona incendio en plena boda

Lo que se esperaba que fuera la boda de sus sueños terminó por casi ocasionar una terrible tragedia.

Y es que, a pesar de que la boda se planeó a la perfección, todo cambio repentinamente, pues es imposible controlar a los invitados y menos cuando hay alcohol de por medio.

A través de redes sociales, comenzó a viralizarse rápidamente un video en el que muestra la celebración de una unión de matrimonio, sin embargo, en un momento del clip se observa la imprudencia de uno de los invitados que se pasó de copas.

El sujeto decidió jugar con una de las bengalas y terminó por incendiar uno de los arreglos florales.

El hombre no se pudo resistir al ritmo de I’m too sexy de Right Said Fred que se encontraba de fondo y comenzó a bailar sin darse cuenta que las chispas estaban cayendo cerca de un arreglo que estaba a un lado suyo que rápidamente prendió fuego.

De inmediato, los demás invitados se mostraron muy asustados por lo que estaba pasando y comenzaron a alertar del fuego.

Posteriormente, de manera sorpresiva, el hombre se volteó y con su brazo derecho tiró el arreglo para extinguirlo pisándolo y así acabar con las llamas.

Lo que sorprendió a todos fue que ni la situación de riesgo acabó con sus ganas de bailar, pues para festejar continuó siguiendo el ritmo de la canción.