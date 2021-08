“Le gana el sueño”: perrito de seguridad se duerme en su jornada de trabajo

Shanghai, China: Varias imágenes captaron a un perrito en China, que se quedó dormido en la estación del metro en la que laboraba.

Las fotografías rápidamente se hicieron virales y fueron tomadas en el metro de Shanghai; en ellas se logró ver al perrito de búsqueda y de seguridad completamente cansado. A pesar de que estaba de pie, se iba quedando dormido poco a poco en pleno horario de trabajo.

Aunque es común que estos canes estén entrenados para olfatear a pasajeros o maletas en las estaciones de transporte y aeropuertos, lo poco usual es verlos cansados y dormidos en plena acción.

“Perro policía de Shanghai Subway Network no quería trabajar, ¿cómo es esto?”, se leyó en la descripción de la publicación viral.

El perrito labrador de las imágenes, en todo momento se mostró somnoliento hasta que por el cansancio se quedó dormido; las fotos de inmediato se volvieron virales en diferentes plataformas con múltiples Likes y comentarios.

“¿Por qué un perrito que no quiere trabajar es tan lindo, pero cuando yo no quiero trabajar soy una persona perezosa?”; “qué lindo”; “perros que no quieren trabajar”; “puede ser lindo sólo un poquito más”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en todo Internet.