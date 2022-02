Joven vive el sueño de cualquier fan de ‘Los Simpsons’: gana dinero por ver todos los episodios de la serie y buscar predicciones

Un ciudadano del Reino Unido está viviendo el sueño de cualquier seguidor ferviente de ‘Los Simpsons’: ganar dinero por ver los episodios de la icónica serie animada.

Alexander Townley, de 26 años, es un «fan acérrimo» de ‘Los Simpsons’ y ha contado con la suerte de convertirse en la envidia de muchos espectadores de la popular serie estadounidense, después de dar a conocer que le pagan 6.804 dólares por ver y analizar todos los episodios.

Townley, oriundo de Nottingham y que afirma ser un fanático de la serie desde que tiene uso de razón, se enteró del trabajo después de que su hermano lo etiquetara en un anuncio en línea que buscaba personas que vieran la obra de Matt Groening y pudieran analizar sus predicciones para el futuro, algo por lo que la serie es reconocida.

«Alrededor de 10 personas compartieron el mensaje conmigo porque todos mis amigos y familiares conocen mi malsana obsesión por la serie», declaró Townley a Jam Press, y recoge New York Post. «Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?», agregó.

Sin embargo, aunque cobrar por ver televisión puede parecer un trabajo de ensueño, el joven dice que no todo es diversión. «No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá», insiste Townley, que de día trabaja en una cafetería. «Tengo que sentarme con un bloc de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá».

Asegura que durante alguna semana ha visto hasta 30 capítulos en un día, varios días seguidos. Su objetivo es buscar cualquier cosa relacionada con el futuro en la serie, a la que se le han atribuido incontables ‘profecías’, desde el 11-S hasta la pandemia de coronavirus. Cada vez que realiza un hallazgo lo envía a su empleador, PlatinCasino.