FOTOS | “Faltó la invitada más importante”: papá organizó la fiesta de su nena y su ex no la llevó

La triste historia de un padre de familia se volvió viral en las redes sociales luego que le organizara una fiesta de cumpleaños a su hija, quien no asistió a su festejo porque su madre no la mandó.

El padre originario de Argentina, señaló que se esforzó mucho para organizarle la fiesta a su nena y estaba muy feliz de que todo quedara como él quería, sin embargo, el día tan esperado se convirtió para él en el más triste.

“Acá estoy en el cumple número 6 de mi hija. No pude hacer mucho más que esto en solo 3 días de preparación que me dijeron que podía festejarle el cumpleaños en mi casa. A pesar del corto tiempo hice todo lo posible por comprar la comida, candy bar, castillo inflable, regalos, invitados”, contó el padre a través de su cuenta de Facebook.

“Todo hermoso quedó para mi gusto y por solo tener 3 días de preparación no dormí en toda la noche nervioso por ser el primer cumple que yo solo me encargara de todo. Me levanté temprano anduve para todos lados, llegó la hora, llegaron los nenes jugaron comieron y todos muy feliz menos yo, mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar, solo me faltaba la invitada más importante, mi hija”, agregó el hombre.

Así mismo, contó que, tras tener todo listo para su hija, de la nada le habló la mamá de la niña para decirle que no la mandaría a su propia fiesta sin darle una explicación y apagando su celular para no recibir llamadas.

“JURO QUE ESCRIBÍ ESTO PARA QUE EL DÍA DE MAÑANA HIJA VEAS QUE PAPÁ HIZO TODO COMO TE HUBIESE GUSTADO A VOS. TE AMO”, puntualizó el padre en su publicación.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales le mandaron mensajes positivos por todo lo que hizo y lo apoyaron, mientras que para la madre solo hubo comentarios negativos por no permitir que la niña festejara su cumpleaños en casa de su papá.