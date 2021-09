Feligreses católicos se sorprenden al ver a una lechuza danzando al ritmo de los coritos (VIDEO)

Pamela SV es un personaje interpretado por 𝖢𝗁𝗋𝗂𝗌𝗍𝗂𝖺𝗇 𝖫𝗂𝗇𝖺𝗋𝖾𝗌, que saca risas a montones en TikTok. Se trata de la caracterización de una joven que trabaja en un call center y que muestra todas las peripecias y las situaciones inverosímiles que a diario vive durante sus horas laborales.

Este personaje, que ha ganado mucha notoriedad y aceptación en redes sociales, llama muchísimo la atención por su apariencia física y por la lisura con la que se expresa. Para darle vida a este personaje Christian recurre a una peluca rubia (que contrasta con su piel morena) y, en ocasiones, a unos lentes de aros redondos

En la cuenta de TikTok se muestran algunas escenas de las diferentes situaciones que se presentan en los call center.

Durante un día, Pamela SV estuvo ausente de la red social china. Muchos de sus seguidores se extrañaron por haber “desaparecido” repentinamente. El motivo de que estuviera “perdido” lo aclaró recientemente el tiktoker en su última publicación.

Christian relató, a través de un clip, que había sido asaltado en San Salvador y que eso lo puso deprimido.

“Hola chicos, ¿Cómo están? Solo por si se preguntan por qué no he subido videos. Me siento un poco deprimido porque ayer, literalmente no fue mi día. Me pasó una cosa superfea y recibí una noticia superfea también. Bueno, ayer me asaltaron”, expreso Christian sin su acostumbrada caracterización.

El creador de contenido contó que caminando por las cercanías de un centro comercial capitalino le robaron todo lo que llevaba.

“Me quitaron todo, literalmente: mi teléfono, mi bolsón… Dentro de mi bolsón iba la peluca de la Pame; también me la quitaron y es por eso que no he podido subir videos. La Pame no está ahorita. Yo luché, trabajé para tener esas cosas y que venga alguien y te las arrebate solo porque se le da la gana no es justo”, reveló el joven actor.

Christian Linares es el tiktoker que da vida la Pame y otros personajes. A pesar de ese percance, el reconocido tiktoker está agradecido con Dios porque la situación no pasó a más.

“Agradezco porque gracias a Dios no me pasó nada. Sé que lo material se recupera, pero no deja de doler que te lo arrebaten, así como si nada”, comentó Linares.

El segundo motivo de su tristeza (el de la mala noticia que recibió) no lo reveló.

El popular influencer concluyó su video pidiéndoles a sus seguidores que tengan paciencia, pues dentro de poco volverá publicar y a alegrar los días con sus “locuras”.https://cdn.jwplayer.com/players/yZo279M2-QbHAHFbL.html

Christian Linares, quien da vida al personaje, reveló que lo robaron hasta la peluca. Video de carácter ilustrativo y no comercial.