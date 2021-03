Surfista relata los últimos momentos de Katherine Díaz

La muerte de la surfista Katherine Díaz, causó conmoción a nivel mundial, muchos amigos, familiares y amantes de este deporte la recuerdan con cariño por ser una mujer que luchó hasta el último momento, por lograr sus sueños.

Noa Klapp es una surfista española, quien era una colega muy cercana de Katherine, tanto así que el día en que murió a causa del rayo, ambas surfers practicaban entre las olas de la costa.

El día de la muerte de la deportista nacional, Noa junto a Díaz llegaron a La Bocana con el propósito de practicar, era un día soleado y había buena altura de oleaje, sin embargo nunca se imaginaron lo que ocurriría.

«Estábamos muy cerca. Probablemente, yo también hubiese muerto o hubiese sido muy herida si nos estamos tocando», dijo la amiga de Díaz.

La extranjera también fue alcanzada por el rayo, ambas se encontraban en la misma escena y relata que ella sufrió los instantes en que murió la surfista.

Ambas entrenaban para el World Surfing Games, en ese momento y comenta que el fenómeno natural la abalanzó hacia atrás y cayó hacia las piedras.

«No podía moverme en esos segundos, y me caí en las rocas. Unos segundos después, todavía tirada en las rocas, empecé a recuperar mis fuerzas y pude levantar la cabeza, ahí fue cuando vi que Katherine estaba caída y sin moverse», explicó.

Asimismo dice que muchas personas trataron de ayudar a la surfer, sin embargo, fue demasiado tarde, ya que el rayo le causó severos daños.

«Estuve con shock y me costaba respirar, pero me ayudaron a levantarme y a sentarme en un lugar seguro. Mi padre fue el primero que corrió a ayudar. Él vio que yo estaba consciente, así que ayudó a agarrar a Katherine, y con otras personas hicieron todo lo posible para revivirla», comentó.

Klapp, es una joven deportista de 17 años, quien participará en los juegos mundiales con el equipo de Alemania, quien indica que el fallecimiento de su amiga la dejó impactada.

«Toda la semana, después de la tragedia, no sabía muy bien cómo procesar lo que pasó y lo que vi. Pensar que pude haber sido yo la que falleció y la suerte que tuve de no salir herida de la situación. Por mucha lástima, Katherine no tuvo la misma suerte», comentó.

Indicó que la conoció en La Bocana, donde disfrutaron de varias olas juntas, «Conocí a Kathy acá, en una de mis primeras sesiones en La Bocana. La escuché hablando sobre el ISA con un amigo suyo, suponía que era local y que iba a competir para su país, así que me presenté y ahí empezamos a hablar».

Noha fue parte del homenaje que le realizaron los amigos y surfers, en la la Playa El Tuco, el pasado martes.

«Fui al Paddle Out, acá en La Bocana. Fue muy lindo ver la cantidad de gente que conocía a Kathy y la querían. La ceremonia fue preciosa, y una manera muy bonita de despedirse de ella junto a todos sus amigos y su familia. Un momento que siempre recordaré», finalizó.