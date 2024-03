Turismo prevé recibir 126,000 visitantes internacionales en Semana Santa

La ministra de Turismo, Morena Valdez, manifestó que para el período vacacional de Semana Santa prevén recibir alrededor de 126,000 visitantes internacionales al territorio salvadoreño.

La cifra de visitantes internacionales representará un 15 % más que los recibidos durante las vacaciones del año pasado, cuando llegaron 102,055.

El arribo de extranjeros durante la Semana Santa de este año dejará al país un derrame económico de $110 millones en concepto de divisas, superando a los $95 millones recibidos en 2023.

La funcionaria estimó que la procedencia de la mayoría de estos visitantes será de Estados Unidos y Centroamérica, específicamente de Guatemala y Honduras.

Asimismo, reiteró que el turismo es uno de los sectores que más impulsa la economía, lo cual no sería posible sin el trabajo articulado de todas las instituciones del Gobierno.

“Todo este trabajo articulado que estamos teniendo no sería posible si no fuera por la colaboración de todos nuestros equipos. Estamos trabajando no solo para que nos vengan a visitar, sino también para que vengan a invertir”, afirmó la ministra durante el lanzamiento del Plan Verano 2024.

Destacó además que El Salvador continúa siendo un destino importante para hacer turismo y que en la actualidad también se reciben personas que desean residir y exploran invertir en el país.

Por otra parte,en sintonía con los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, afirmó que para Semana Santa proyectan atender más de 240,000 pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, con un promedio diario de 16,000 viajeros. Dicho movimiento representa un incremento del 30 % en relación con el año pasado

