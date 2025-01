Obras Públicas anuncia detalles de la séptima pedaleada

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dio a conocer los detalles de la séptima Pedaleada, la primera de este 2025, que se realizará el próximo 19 de enero. El evento, busca promover el uso de la bicicleta y medios de transporte alternativos, será gratuito y está diseñado para el disfrute de toda la familia.

La ruta partirá desde la avenida Jerusalén, pasará por la avenida Masferrer Norte, llegará al redondel Nicaragua y retornará al parque Bicentenario. En total, serán 10 kilómetros de recorrido, ida y vuelta. El evento contará con una serie de servicios, entre ellos el préstamo de más de 600 bicicletas, hidratación, asistencia técnica con talleres móviles para reparaciones en el momento, y el apoyo de equipos de la Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento para atender cualquier incidente.

Además, realizarán actividades especiales en el parque Bicentenario y en la nueva plaza del bulevar Monseñor Romero, incluyendo juegos inflables para niños, rifas de bicicletas, proyección de películas al aire libre y zonas de fotografías gratuitas. Los asistentes también recibirán kits sin costo alguno.

El registro para participar está disponible en el sitio web pedaleada.mop.sv, donde las personas pueden reservar bicicletas de préstamo. La actividad iniciará a las 7 a.m. el pelotón saldrá a las 8 a.m., pero la circulación controlada en la zona comenzará desde las 6 a.m. Para quienes provienen de áreas fuera del Área Metropolitana de San Salvador, habrá transporte disponible desde temprano, detalló el ministro Romeo Herrera.

