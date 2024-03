Ministro Rolando Castro: “En materia laboral la ley se aplicará indistintamente, sea quien sea”

Por medio de su cuenta de X el ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que en materia laboral la ley se aplicará indiscriminadamente, sea quien sea, ya que él no proviene de un poder fáctico y mucho menos de un partido político.

El comentario del funcionario surge por algunos ataques que recibe en redes sociales y que pueden provenir de personas que violan la ley, que ahora no pueden resolver sus problemas con simples llamadas telefónicas como ocurría en el pasado en gobiernos de ARENA y del FMLN.

“El imperio de la ley es la regla general de un funcionario público y aplicarla sin excepción tiene sus costos. Mis antecesores exministros de Trabajo tanto de ARENA como del FMLN no tuvieron la valentía ni el coraje de hacerlo”, añadió.

En ese sentido, explicó que es sencillo entenderlo: “Se pagan costos, si la ley se le aplica a empleadores privados, nadie duda que muchos de estos han sido y son parte del poder fáctico de nuestro país”.

“Si se aplica a funcionarios públicos, el poder es político y mis antecesores que han estado en esta silla, provienen de ambos sectores. Entonces el Ministerio de Trabajo se logró concebir en su historia, como una institución invisible, porque si se tocaba a uno de estos poderes, solo bastaba la llamada telefónica al despacho y asunto arreglado”, confirmó Castro.

En esa misma línea agregó, que la ley y la justicia se aplicaba en favor de la llamada del poderoso y jamás la aplicación del imperio de la ley. Más lejos aún, la búsqueda de la justicia en su plenitud.

“Yo tuve y tengo una gran ventaja, no vengo del poder fáctico y tampoco vengo a representar un partido político. A mí me nombró el presidente de la República, Nayib Bukele Ortez y ya finalizando el mandato, nunca me ha prohibido aplicar la ley a favor ni en contra de nadie”, recalcó el titular de Trabajo y añadió, que algunos personajes que “hacen acciones y buscan afectarme de una u otra manera les digo: La ley se aplicará indistintamente, sea quien sea y si no quieren que se les aplique, entonces hagan las cosas bien y no incumplan la normativa en materia laboral”, dijo.

