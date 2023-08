Hondureños se manifiestan en contra de presidenta Xiomara Castro

Unos 20.000 opositores al gobierno de Honduras protestaron este sábado en las calles de Tegucigalpa y ante la Casa Presidencial contra la presidenta Xiomara Castro, a quien señalan de buscar implantar el «comunismo», en una marcha por la defensa del país y en protesta por la falta de empleo, medicamentos en los centros de salud y seguridad.

Oposición Ciudadana, que integran los partidos Nacional, Alianza Patriótica y Salvador de Honduras (PSH), y organizaciones de sociedad civil, los manifestantes iban enfundados con camisetas blancas, azules y de la selección y portando banderas nacionales. Protestaban por lo que consideraban «abusos del Poder Ejecutivo» y en demanda de soluciones para el alza de precios, el desempleo, la migración de hondureños al exterior y la inseguridad ciudadana.

«El gobierno no está haciendo las cosas que prometemos (…) y Xiomara Castro, infortunadamente manejada por el comunismo internacional, está preocupada por promover a Venezuela, a Cuba ya Nicaragua», dijo Salvador Nasralla, exaliado de la presidenta. Nasralla, designado presidencial (vicepresidente) y líder del derechista Partido Salvador de Honduras se alió con Castro antes de que asumiera la presidencia en 2022, pero este año se distanció del gobierno.

Además de Nasralla, el bloque está integrado por dirigentes del Partido Nacional, que gobernó durante 12 años después del golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria. En la manifestación el general retirado que encabezó el golpe de Estado contra Zelaya , Romeo Vásquez, quien públicamente ha propuesto una medida similar para terminar con el gobierno de la presidenta Castro por «comunista».

Tras el anuncio de la formación del bloque opositor, la presidenta Castro dijo el viernes: «El pueblo me va a acompañar en esta expresión: no volverán y el pueblo no lo va a permitir». Marchan los que «tienen las manos manchadas de sangre (por el golpe de 2009) y la nariz llena de cocaína», aseguró a periodistas el dirigente del gobernante Libre (el izquierdista Partido Libertad y Refundación), Gilberto Ríos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...