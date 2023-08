Explosiones en una planta de gas en Rumania deja 2 muertos y 56 heridos

Por razones que no comprendemos, algunas palabras o frases se arraigan con fuerza en ciertas culturas, pero en otras no. Pongamos de ejemplo el caso de los costarricenses, quienes hicieron suya una frase nacida en México, pero la cual los mexicanos prácticamente no conocen.

Te explicamos. En 1955, se estrenó en Costa Rica la película mexicana Pura Vida, protagonizada por el poblano Antonio Espino Mora, mejor conocido como Clavillazo. Sin embargo el film únicamente estuvo dos semanas en los cines de aquel país.

Pero esos 14 días fueron suficientes para que la frase “pura vida”, dicha, por cierto, solo unas cuantas veces por el comediante mexicano durante toda la cinta, quedara grabada en la memoria de los ticos hasta hacerla de uso popular y convertirla en una frase identitaria.

Desde aquellos años (más de medio siglo) los costarricenses usan esa frase como una forma de decir hola, pero también para decir adiós. Aunque habrá que precisar que su significado es más profundo todavía, es algo así como un “hola, estoy contento de verte” o un “adiós, me alegra haberte encontrado”.

También lo usan como respuesta a la pregunta “¿cómo estás?”, a lo cual viene enseguida la contestación “pura vida”, que en México sería un equivalente a “a toda madre” o “chingón”, aunque es muy posible que ambas expresiones mexicanas no se acerquen, ni tantito, a la emoción que sienten los costarricenses al decir “pura vida”.

Pero también “pura vida” tiene para los costarricenses un significado por sí solo, que de acuerdo con los habitantes es, “la simplicidad del buen vivir”.

Regresemos un poco a lo planteado en el primer párrafo de este texto acerca de cómo es que algunas frases se popularicen en ciertas culturas y en otras no.

Pues bien, la alegría parece ser cosa seria para los habitantes de Costa Rica. En marzo de 2023, el World Happiness Report, determinó que Costa Rica es, ni más ni menos, que el país más feliz de toda América Latina.

Ahora vayamos a la película Pura Vida de Clavillazo. Ésta trata de un hombre (Clavillazo) que es desterrado de su pueblo por tener mala suerte, sin embargo en lugar de entristecerse por el rechazo de la mayoría y las desgracias que le ocurren, decide tomar la vida con optimismo y nunca perder la fe en que las cosas mejorarán.

Y esto es curioso porque en 1955, año en que la citada cinta mexicana llegó a Costa Rica, ése país atravesó la que es quizá la peor crisis política y social de su historia: la invasión del ejército venezolano para derrocar al gobierno de José Figueres, generando en la población una mayor pobreza y angustia. Pese a ello los costarricenses decidieron adoptar en su peor momento la frase: “pura vida”.

