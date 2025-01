El Real Madrid lo vuelve hacer, remontó tras ir perdiendo en Mestalla

Alejandro Garnacho, una de las promesas más destacadas del Manchester United, se encuentra en el centro de la controversia tras su exclusión del derbi de Manchester el mes pasado. Según informó el Daily Mail, el incidente se habría originado durante el partido de Europa League contra el Viktoria Plzen, tres días antes del clásico ante el Manchester City.

Fuentes cercanas al club indicaron que el campeón de América con la selección argentina aparentemente se dio la vuelta y se alejó de Rubén Amorim mientras el entrenador le daba instrucciones en la línea de banda antes de su ingreso al campo. Este gesto, interpretado por algunos como una falta de respeto, habría llevado al entrenador a tomar la decisión de excluir al extremo del derbi y ser suplente en los siguientes compromisos.

El entorno del jugador, por su parte, negó categóricamente cualquier intención de ser irrespetuoso con su DT y atribuyeron el incidente a un malentendido. Sin embargo, esta situación pone de relieve las altas exigencias establecidas por Amorim desde su llegada al club, donde busca implementar un sistema basado en disciplina y compromiso absoluto de sus jugadores.

El debate sobre la idoneidad de Garnacho para adaptarse al esquema 3-4-3 que utiliza el estratega portugués también se intensificó tras su exclusión. En su lugar, Joshua Zirkzee fue alineado en la banda izquierda durante la reciente derrota ante el Newcastle, aunque fue sustituido antes del descanso por Kobbie Mainoo, lo que refleja las dificultades del United para encontrar estabilidad en su once titular.

Aunque Garnacho ha permanecido en el banquillo en los últimos cuatro partidos, desde el club han insistido en que no existe un conflicto de largo plazo entre el jugador y el entrenador. Amorim, conocido por sus altos estándares técnicos y disciplinarios, ha manifestado que la decisión de relegar al delantero responde más a criterios tácticos que a problemas personales.

Con solo 20 años, Garnacho es considerado una de las mayores promesas del fútbol argentino y europeo. Desde su debut, ha demostrado un talento excepcional, pero también enfrenta el desafío de consolidarse en un equipo que atraviesa un proceso de transformación bajo la dirección del luso. Tras lo acontecido en el choque contra el City, el integrante de la Scaloneta inició todos los juegos desde el banco e ingresó en el complemento en las derrotas contra Bournemouth (35 minutos),Wolverhampton (11), Newcastle (25) y Tottenham (20).

El que se hizo eco del tema sobre la conducta de los futbolistas del Manchester United fue el ex futbolista del Tottenham, Middlesbrough y Liverpool Graeme Souness en una columna en el Daily Mail titulada “El Manchester United es un nido de víboras irrespetuoso: siempre ha tenido problemas para mantener a sus jugadores con los pies en la tierra y necesita algunos hombres de verdad en el vestuario”.

“Lo siento por el entrenador Ruben Amorim porque creo firmemente que se ha metido en un nido de víboras. Y será necesario que todos, desde los más altos mandos del club y todos los aficionados que pasen por las puertas de Old Trafford, crean en él para que triunfe”, comenzó su relato.

El ex estrategas de equipos como los Reds, Benfica y Newcastle apuntó contra la figura del atacante argentino. “La semana pasada hablé del ejemplo que da Bruno Fernandes y me enteré de que Alejandro Garnacho no está contento con el entrenador. ¿Alguien puede recordarme quién es exactamente? La última vez que lo vi, era un muchacho de 20 años. Uno que sólo está un paso por encima, en una escalera de diez peldaños. ¿Quién eres tú? Actúa como un “incorrecto” en el campo de fútbol y, a menos que cambie, no tiene ninguna posibilidad de desarrollar el potencial obvio que tiene”, recalcó.

“Desde mi generación y antes, el Manchester United siempre ha tenido problemas para mantener a sus jugadores con los pies en la tierra. Entonces siempre se trataba de ‘quién es el próximo George Best, el próximo Denis Law o el próximo Bobby Charlton…’ Ha habido buenos jugadores, pero ya sea por el peso de la camiseta o por la adulación que reciben demasiado pronto, eso no les sucedió”, remató.

Los Diablos Rojos vienen de hilvanar tres derrotas en fila en la Premier League, lo que los posicionó en el decimocuarto lugar en la tabla de posiciones con solamente 22 unidades, 23 menos que el líder Liverpool y a sólo siete del Ipswich, último elenco en caer en la zona de descenso a la Segunda División.

