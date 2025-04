Directora de Frida apoya denuncia de Salma Hayek contra Harvey Weinstein

La directora estadounidense Julie Taymor, conocida por su trabajo en la película Frida (2002), expresó públicamente su respaldo a la actriz mexicana Salma Hayek, quien en 2017 denunció haber sufrido acoso y abuso psicológico por parte del productor Harvey Weinstein durante la realización del filme.

Taymor, quien dirigió la biopic sobre la icónica pintora Frida Kahlo, confirmó en entrevistas que estaba al tanto de algunas de las tensiones entre Hayek y Weinstein, pero que no conocía todos los detalles que Salma reveló posteriormente en un artículo publicado por The New York Times.

En el texto, Hayek relató cómo Weinstein intentó forzarla a realizar escenas de desnudo no contempladas inicialmente, entre otros abusos de poder durante la filmación.

«Apoyo totalmente a Salma. Ella mostró una gran valentía al contar su historia», declaró Taymor. También reconoció que el ambiente en el set fue complejo por la constante presión del productor, y lamentó que Hayek haya tenido que soportar tanto para sacar adelante un proyecto que fue profundamente personal para ella.

La denuncia de Hayek se sumó al movimiento #MeToo, que expuso a decenas de figuras poderosas en la industria del entretenimiento acusadas de acoso y abuso sexual, siendo Weinstein uno de los casos más emblemáticos.

La película Frida fue nominada a seis premios Oscar y es recordada tanto por su calidad artística como por la lucha detrás de cámaras que enfrentó su protagonista para hacerla realidad.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...