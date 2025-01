Daddy Yankee confirma que la relación con su hija Jesaaelys está fracturada

La celebridad del internet estadounidense, Logan Paul, lanzó un reto directo al cantante puertorriqueño, Bad Bunny, a quien desafió a una pelea estelar en el ring de la emblemática franquicia del entretenimiento WWE.

Este reto surgió debido a las recientes declaraciones que hizo Bad Bunny en una entrevista donde aseguró que le gustaría volver a combatir y formar parte del espectáculo de la lucha libre en la WWE. Benito debutó como luchador de la franquicia estadounidense el 31 de enero de 2021, al participar en el evento de Royal Rumble.

Dentro de su participación como luchador también ha formado parte de eventos como WrestleMania 37 y ediciones de Raw. Recientemente Benito dijo que formar parte de la WWE fue una bonita experiencia y aseguró que le gustaría volver a competir en el ring y poner en riesgo su vida con una batalla.

«Quiero hacerlo una vez más. Quiero arriesgar mi vida en el ring. Sentí que no me arriesgué lo suficiente y quiero hacerlo. ¿Cuándo? No lo sé. Nos mantenemos en contacto con la gente de la WWE, siempre estamos atentos a lo que sucede», declaró Bad Bunny recientemente.

Tras estos comentarios del reguetonero, Logan Paul no tardó en contestar y tirar un dardo directo hacia Bad Bunny, donde lo retó a luchar contra él en un evento estelar de la WWE.

«Entonces sube al ring conmigo», escribió Paul en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a las declaraciones de Benito sobre participar y poner en riesgo su vida a través de una lucha.

Paul se unió como luchador de la WWE en el año 2021, debutando en WrestleMania 37, y desde entonces ha participado en diferentes actividades relacionadas al mundo de la lucha libre y el entretenimiento.

