Cuscatleca Rebeca Duarte gana plata en boccia de los Parapanamericanos

Después de ocupar la octava casilla en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, la salvadoreña Rebeca Duarte confirma un avance cualitativo en la boccia y, cuatro años después, se consolida como la número dos de América en la clase BC2.

Ayer, en el Centro Deportivo Comunitario Lo Espejo, Rebeca Duarte registró su nombre en la nómina de medallistas de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 al ganar presea de plata en la clase BC2, la cual definió como un magnífico regalo en la víspera de su cumpleaños 21.

Duarte, originaria del Caserío El Desagüe, en Metapán, también agregó hoy una página histórica para la boccia salvadoreña y aportó la segunda presea para El Salvador en Santiago 2023.

“Estoy agradecida con Dios por la medalla de plata, me siento muy orgullosa, aunque no era el color que yo esperaba, yo quería oro, pero me siento orgullosa y motivada porque gané una medalla y no me voy con las manos vacías”, dijo Rebeca, que el próximo sábado cumplirá sus 21 años.

La paratleta tuvo la oportunidad de disputar la presea dorada en una final reñida contra la mexicana Karina Martínez, quien se quedó con el oro al ganar 7-3 a la salvadoreña.

La salvadoreña compartió el podio con la mexicana Karina Martínez, medallista de oro y la ecuatoriana Joselyn León, que se llevó el bronce.

Hasta el momento, El Salvador suma una plata y un oro en la máxima fiesta deportiva de América. La única presea áurea la ganó Herbert Aceituno el sábado anterior en la categoría hasta 59 kilogramos del parapowerlifting.

En la final, Rebeca reportó que tuvo dos situaciones que influyeron en su concentración, ambas fueron cuando el cronómetro seguía en marcha a pesar de que ya había hecho su lanzamiento y la azteca ya estaba en posición de lanzamiento.

“Hubo dos errores arbitrales, le dieron mi tiempo a la mexicana, ahí ella lanzó y logró bloquearme. Yo apelé, pero no me pusieron atención, luego de eso cuando iba a ser mi otro lanzamiento me detuvieron porque la pizarra que registra el tiempo estaba fallando”, explicó Duarte.

En el set inicial, la salvadoreña no tuvo la precisión necesaria al lanzar sus primeras tres boccias y fue hasta la sexta que logró posicionarse mejor que la mexicana. La azteca cerró el match con efectividad y lo ganó 6-0.

“De peores nos hemos levantado”, gritó Gerson Villalta, presidente de la Asociación Deportiva Salvadoreña de Boccia (ADESBO) desde la tribuna en apoyo a Rebeca.

En la cancha, Duarte hizo su mejor esfuerzo y ganó el segundo set 2-0 luego de tres lances estratégicos y certeros en los que logró bloquear las boccias de Martínez.

Antes de comenzar el tercer match, Duarte recibió una pequeña charla de su entrenadora Alicia de Villalta la cual dio frutos. En ese set, Rebeca hasta contó con un toque de suerte luego que la azteca acercara más la bola de la metapaneca a la boccia blanca, sin embargo, Martínez corrigió en el siguiente lanzamiento.

El tercer match fue clave y Duarte logró sumar un punto más para ponerse 3-6 y sembrar duda en la paratleta de Baja California, que no se vio tan precisa en los dos sets.

En el último juego, Rebeca necesito de tres lanzamientos para ponerse en mejor posición que la representante de México, que calculó mejor sus tiros y revertía la situación en un lance

Una vez más, la mexicana, de 18 años, utilizó bien sus boccias y posicionó dos con las que definió el triunfo con marcador global de 7-3.

“Entré con unos nervios que no se imaginan y estuve respirando, me logré controlar”, confesó Karina Martínez, de Baja California, Tijuana.

“No me rendí, al final traté de lograr hacer puntos para no quedarme atrás a pesar de todo los errores que se cometieron. Voy a regresar a El Salvador a entrenar duro y tengo 4 años para los próximos Parapanamericanos y quedarme con esa medalla de oro”, enfatizó la paratleta metapaneca.

