Construyen fase II de proyecto de agua en cantón El Cerrito de Nahuizalco

El ‘influencer’ mexicano Rodolfo Fofo Márquez fue declarado culpable este viernes por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La resolución, dictada por un tribunal del Estado de México, señala a Márquez como responsable de intentar quitar la vida a Edith N, una mujer de 52 años a quien golpeó en el estacionamiento de una plaza comercial en febrero de 2024.

El joven de 26 años se encuentra en prisión preventiva desde abril pasado, cuando fue arrestado en Naucalpan (Estado de México). Su detención ocurrió luego de que se viralizara el video del ataque. En un fragmento difundido en redes sociales se aprecia como una mujer le dice a la víctima: “¿Quieres que te llevemos al hospital? Yo vi cómo te tiró, te pateó en el piso. Está loco”. Edith N contó en el mismo video lo ocurrido. La mujer afirmó que sin querer golpeó con su vehículo el espejo retrovisor de la camioneta donde viajaban una joven con el ‘influencer’. “El chavo [Rodolfo] creyó que yo me iba ir, yo me imagino. Le dije ‘voy a sacar mis papeles’, y dice ‘¿sí le vas a hablar al seguro?’, ‘sí’, y ahí va abriendo la camioneta y dice ‘que se me hace que no’, y ahí empezó a patearme”, describió.

En un comunicado oficial, las autoridades informaron en ese entonces que Márquez “practicaba boxeo recreativo; los golpes que propinó a la víctima causaron que esta cayera en la cinta asfáltica al momento de que circulaban vehículos, lo que además la puso en riesgo de ser atropellada”.

Durante el proceso judicial, la defensa de Márquez argumentó que las acusaciones eran infundadas y que el creador de contenido no había tenido intención de matar a la víctima. Esta semana, previo a la resolución dada a conocer este viernes, el agresor ofreció una disculpa a la víctima durante una audiencia: “Quiero aprovechar este momento para pedir una disculpa pública a la señora Edith y a todas las mujeres de México (…). Que esto sirva de ejemplo para los jóvenes del país para que no se repita el daño”. Sin embargo, ella respondió que “sus disculpas no son sinceras, de él no hay arrepentimiento todavía”.

Rodolfo Márquez, conocido en redes sociales por su estilo de vida ostentoso y por generar controversias, había acumulado una considerable base de seguidores antes de los hechos que llevaron a su juicio. Se prevé que el lunes 29 de enero se de a conocer la condena. La pena de Fofo Márquez podría alcanzar hasta los 40 años de prisión.

